موجز 1.. السيسى يتوجه للسعودية للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية بمكة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها مغادرة الرئيس السيسى مطار القاهرة الدولى متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، اللتين ستعقدان بمكة المكرمة على التوالى، اليوم وغدا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، مؤكدا أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربى والإسلامى، والمساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية. وفيما يلى موجز اخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية بمكة

غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، اللتين ستعقدان بمكة المكرمة على التوالى، اليوم وغدا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، مؤكدا أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربى والإسلامى، والمساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

جامعة المنصورة تقرر وقف المراقب صاحب واقعة التسبب فى تبول طالبة داخل اللجنة

أصدرت جامعة المنصورة اليوم الخميس، بيانا حول منع طالبة بكلية الآداب من دخول الحمام أثناء الامتحان، الأمر الذي أدى إلى تبولها لا إراديا داخل لجنة الامتحان.

وجاء في نصه: (نظرا لما أثير بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول واقعة رفض رئيس لجنة امتحان نصوص يونانية خروج الطالبة م.ع. ف طالبة بالفرقة الثالثة قسم يونانى بكلية الآداب بجامعة المنصورة من الامتحان وتكرار طلبها دخول الحمام أثناء الامتحان لأنها تشعر بتعب شديد ورفض رئيس اللجنة خروجها مما تسبب فى تبولها لا إراديا".

"لميس" آخر صفقات تجار الحشيش.. مكافحة المخدرات تتحفظ على 1120طربة قبل العيد

"لميس"، أخر الأسماء التي أطلقها تجار الصنف على صفقات المخدرات قبل عيد الفطر المبارك، حيث وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية النشطة فى ذلك المجال وإستهداف أوكارهم.

الأرصاد: درجات الحرارة تنخفض بمعدل 3 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية وتصل العظمى بالقاهرة 39 درجة وبجنوب البلاد تصل درجات الحرارة العظمى 44 درجة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه بدءا من غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة، لافتا إلى أنها تبدأ من السبت فى انخفاض طفيف بمعدل درجتين حتى الأحد وتتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 36 و 37 درجة.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكك الحديدية قائمة التأخيرات المتوقعة للقطارات على بعض خطوط الهيئة فى جدول التشغيل اليوم الخميس، نظرا لأعمال التجديد والصيانة وتحديث نظم الإشارات.

وتُنفذ الهيئة عددا من المشروعات المهمة لتحديث الخطوط وتطوير المزلقانات والإشارات، وحتى تُنجز الأعمال مع الحفاظ على انتظام الحركة، فإنها تضطر إلى تهدئة سرعة بعض القطارات فى عدد من المناطق التى تشهد أعمال تطوير، وهو ما يتسبب فى تأخيرها عدة دقائق.

افتكروهم فى رمضان.. مصطفى بدوى شهيد تعاطفت معه منصات التواصل الاجتماعى

ظل حياته كلها مخلصاً فى عمله حتى رحل أثناء أداء واجبه المقدس فى الشارع، بعدما استهدفه شخص خارج عن القانون بطلق نارى.

قصة الشهيد مصطفى سمير محمد بدوى، حجزت مساحة كبيرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى التى تعاطف روادها مع الشهيد وشجاعته.

وتحدثت مروة محمد الشاذلى عن زوجها البطل، قائلة: "كان مثالا لحسن الخلق ويشهد له الجميع فى كفر الشيخ بذلك، وهو ما أكدوه فى جنازته المهيبة التى خرج فيها الشباب والفتيات، حاملين لافتات وداعا للشهيد، كما علقت السيارات الخاصة وسيارات الأجرة والتاكسى ملصقات عليها صورة الشهيد، لأنه كان يعامل الناس بكل حب حتى فى عمله كان يستخدم روح القانون.

فى كاريكاتير "ذا ويك".. ترامب يصر على إنكار التغير المناخى رغم الأعاصير

نشرت صحيفة "ذا ويك" الأمريكية، كاريكاتير يستنكر إصرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على إنكار حقيقة التغير المناخى، على الرغم من الأعاصير المتزايدة التى تواجهها الولايات المتحدة.

وفى الكاريكاتير يقف ترامب ويبدو محاطا بالأعاصير التى تضرب حاليا عدة ولايات أمريكية، وأسفرت عن خسائر جمة ونزوح الآلاف من منازلهم، بينما يصب تركيزه على تحقيق التدخل الروسى فى انتخابات 2016، ويقول "لقد انتهى التحقيق وخلص إلى أن جميعكم كذبة".

المستشفيات توفرها مجانا.. مخزون وسائل تنظيم الأسرة آمن ويكفى 8 شهور

قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن المخزون الاستراتيجى المتوفر من وسائل تنظيم الأسرة فى المستشفيات والمديريات المختلفة آمن ويكفى 8 شهور.

وأضافت، أن القطاع أمدّ المستشفيات والمديريات باحتياجاتها كاملة، وأن وسائل تنظيم الأسرة يجرى توفيرها مجانا، وبفضل تلك المجانية والحملات المتتابعة تتزايد أعداد المنتفعات فى أنحاء مصر.

4 ملاحظات مثيرة من حديث روبرت مولر عن تحقيق التدخل الروسى.. تعرف عليها

بعد أسابيع من النزاع بين الديمقراطيين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن نتائج التحقيق فى قضية التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، خرج روبرت مولر عن صمته أخيرا.

"مولر" هو المحقق الخاص المسؤول عن القضية الممتدة منذ نحو عامين، وقد أدلى فى الآونة الأخيرة ببعض الملاحظات الجديدة بشأن الأجزاء الأساسية فى تحقيقه. وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، فقد أعلن فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأربعاء، أنه بصدد الاستقالة من وزارة العدل مع انتهاء التحقيق رسميا.

مصر تؤكد ضرورة الوقف الفورى لأى شكل من أشكال الدعم للإرهاب

أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، على ضرورة التوقف الفورى عن أى دعم للإرهاب بأى شكل من الأشكال.

جاء ذلك خلال مشاركة مندوب مصر فى اجتماع المجلس الاستشارى لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذى عُقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك الليلة الماضية والذى تترأسه السعودية ويضم فى عضويته عددا من الدول الرائدة فى مجال مكافحة الإرهاب، ومن ضمنها مصر.