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منظمات أهلية تسهم بـ200 ألف جنيه لتجهيز اليتيمات فى الأقصر

الخميس، 30 مايو 2019 05:12 م
منظمات أهلية تسهم بـ200 ألف جنيه لتجهيز اليتيمات فى الأقصر حفل زواج يتيمات -ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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نظمت منظمات المجتمع المدنى بالأقصر احتفالية إطلاق مبادرة لزواج اليتيمات بحضور محمد خيري نائب محافظ الأقصر وقيادات المحافظة. 


وقال محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، إن هذه المبادرة من أهم المبادرات المجتمعية والتي تهدف لدعم الفتيات اليتيمات والمساهمة في تكاليف الزواج الباهظة والمنتشرة في الصعيد بشكل كبير وأعرب عن سعادته بإطلاق المبادرة لتكون الأقصر أولى المحافظات التي تنطلق بها المبادرة، مشيدا بجهود منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع المحلى بالأقصر.


وسلم نائب محافظ الأقصر ٢٠ شيك للعرائس الأيتام بتكلفة ٢٠٠ ألف جنيه، وسط فرحة أهاليهم التي استقبلوها بالزغاريط والسعادة داخل ديوان المحافظة.


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الاقصر

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محافظ الاقصر


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