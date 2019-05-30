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منصة Watch iT تعلن وصول مشاهديها لمليون وتمد الفترة المجانية لنهاية رمضان

الخميس، 30 مايو 2019 08:04 م
منصة Watch iT تعلن وصول مشاهديها لمليون وتمد الفترة المجانية لنهاية رمضان منصة Watch it الرقمية
كتب إبراهيم حسان
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أعلنت إدارة المنصة الرقمية Watch iT أن عدد مشاهديها قد وصل إلى مليون مشاهد، مضيفة أنه بهذا الإنجاز الذى تم فى أقل من عشرين يومًا، واحتفالاً بثقة مشاهديها، قررت منصة Watch iT مد الفترة المجانية لاستخدام المنصة، والتى تنتهى فى مايو الجارى لتمتد حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وطوال أيام عيد الفطر المبارك.

وتوفر خدمة منصة  Watch itمكتبة فنية ضخمة من الفن القديم والجديد أيضًا، ويمكن من خلالها متابعة المسلسلات والأفلام والمسرحيات بجودة عالية وفى أى وقت.

وتقدم خدمة منصة Watch it  للمحتوى الإعلامى الرقمى، خدماتها بجودة عالية وبدون توقف أو إزعاج من الإعلانات التى تفصل المشاهد عن المتابعة، والتى توفر خدماتها مجانا للمشاركين حتى نهاية شهر مايو، وجاء ذلك بعد إعادة إطلاق المنصة الجديدة.

ويسهل تطبيق Watch it العديد من العقبات التى تقف أمام المشاهد لمتابعه مسلسلاته الرمضانية، ويوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعار زهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، والأهم أن الأعمال الدرامية التى يوفرها التطبيق تكون بدون أى إعلانات لعدم قطع اندماج المشاهد عن العمل الفنى.

وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

 


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