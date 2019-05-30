معلومة اقتصادية.. هل تعلم أن الاستثمار تساعد الشركات على فتح فروع خارج مصر؟

كتب عبد الحليم سالم

فى إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على توسعة الأنشطة الاستثمارية، فإنها يسرت إجراءات الشركات الخاصة، بالحصول على موافقات لفتح فروع لها خارج مصر .

وقال مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ"اليوم السابع" إنه يمكن ذلك عن طريق بعض الخطوات وهى، تقديم طلب على ورق الشركة أو المنشأة باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار بإصدار توصية، محدد بها الجهة المطلوب لها التوصية، إضافة لتفويض رسمى لمقدم الطلب أو التوكيل بالصفة مع تقديم إثبات الشخصية .

وأضاف أنه يتم طلب صورة ضوئية من مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليها أكثر من 3 أشهر، بجانب صورة ضوئية من البطاقة الضريبية .

وموافقة السلطة المختصة للشركة سواء مجلس الإدارة أو جمعية عامة أو قرار إدارى على افتتاح الفرع.