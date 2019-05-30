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معاينة النيابة تكشف وجود كسر فى ماكينة صراف آلى حاول عاطل سرقتها بالزيتون

الخميس، 30 مايو 2019 02:39 م
معاينة النيابة تكشف وجود كسر فى ماكينة صراف آلى حاول عاطل سرقتها بالزيتون ماكينة صراف الى،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع فى سرقة ماكينة الصراف الآلى الخاصة بأحد البنوك داخل مدرسة.

انتقلت النيابة لمعاينة مكان الحادث، وتبين وجود كسر فى ماكينة الصراف الألى داخل أحد المدارس، وأن المتهم استخدم مطرقة ضبطت معه، لكسر الماكينة والاستيلاء على ما بداخلها.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وانه راقب المدرسة وتسلق السور بعد علمه بعدم وجود أحد بداخلها لكن رجال المباحث القت القبض عليه.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون، اثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص عاطل 28 سنة مقيم بكفر الشيخ، سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية سرقة متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى  4 أحكام حكم حبس فى قضايا سرقة) حال قيامه بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس وبحوزته مطرقة حديدية.

 


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