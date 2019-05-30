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مطران سمالوط ترأس أول قداسات الاحتفال بدير العذراء بجبل الطير

الخميس، 30 مايو 2019 11:34 ص
مطران سمالوط ترأس أول قداسات الاحتفال بدير العذراء بجبل الطير دير العذراء بجبل الطير
سارة علام
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ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صباح اليوم أول قداسات الاحتفال بمولد دير العذراء بجبل الطير الذى بدأ اليوم ويستمر حتى عيد الصعود، حيث تقام قداسات يومية ويعمد الأقباط أطفالهم بمعمودية الدير التاريخي.
 
ويعتبر دير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا فى مركز بنى مزار شمال مُحافظة المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان.

وتحمل الكنيسة الموجودة داخل الدير، اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة والقديسة هيلانة 328 ميلادية وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938 ميلادية، ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام، بالإضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء" و"القديسين.

 


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العذراء

جبل الطير

انبا بفنوتيوس

مولد العذراء جبل الطير


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