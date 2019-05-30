مطران سمالوط ترأس أول قداسات الاحتفال بدير العذراء بجبل الطير

ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صباح اليوم أول قداسات الاحتفال بمولد دير العذراء بجبل الطير الذى بدأ اليوم ويستمر حتى عيد الصعود، حيث تقام قداسات يومية ويعمد الأقباط أطفالهم بمعمودية الدير التاريخي.

ويعتبر دير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا فى مركز بنى مزار شمال مُحافظة المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان.