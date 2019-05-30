مصر تستضيف الدورة الثالثة لمؤتمر مستقبل مراكز البيانات

كتبت هبة السيد

تعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات خلال 16 إلى 18 يونيو المقبل وذلك برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأتى الدورة الثالثة انعكاسا لتحسن الأوضاع الاقتصادية وما تبعها من إصلاحات اقتصادية ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية.

وتشهد دورة هذا العام التي تعقد تحت شعار How The Big Player Play زيادة بنسبة 40% في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية والشركات الشراعية، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام اكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض.

وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدث رئيسي، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية داخل أجنحة المعرض .

وتوقعت مؤسسة جارتنر العالمية للأبحاث نمو حجم إنفاق الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأنظمة الخاصة بمراكز البيانات خلال العام 2019 بنسبة 2% ليصل إلى مستوى قياسي قدره خمسة مليارات دولار، ويأتي ذلك انعكاسا على أهمية صناعة مراكز البيانات والتي بدأت تتحول من مراكز تكلفة إلى مراكز ربحية، وانطلاقا من أهمية صناعة مراكز البيانات.

ويعد مؤتمر مستقبل مراكز البيانات The Future Of Data Center المؤتمر الوحيد المتخصص في هذا المجال انطلاقا من رؤية مصر واستراتيجيتها نحو التحول الرقمي والشمول المالي، حيث تحرص على المشاركة في المؤتمر كبريات الشركات العالمية والمحلية باعتباره منصة تجمع الشركات العالمية والمحلية من جانب والمسئولين الحكوميين ومتخذي القرار من جانب آخر لتبادل النقاشات والآراء حول النطاقات التقنية المختلفة في مجال مراكز البيانات، خاصة وأنه من المتوقع أن يتضاعف النمو الهائل في الطلب على الطاقة والاتصال الذي يشهده الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2040 مما يؤكد على ضرورة الاستعداد للاستثمار في مشروعات مراكز تحزين البيانات ، كما أن هناك شركات عالمية قد اتخذت قرار بالمشاركة في المؤتمر كبداية لعرض منتجاتها وتأكيد حضورها في السوق المحلية .

وقال المهندس عمرو فاروق، رئيس المؤتمر إنه يعد أحد أهم المنصات التقنية المتخصصة لعرض تكنولوجيا مراكز البيانات في مصر وأفريقيا والتي باتت الركيزة الأساسية في عمليات التحول نحو الاقتصاد الرقمي المتكامل.

وأكد فاروق علي تطلعه لتنظيم نسخة متميزة من المؤتمر السنوي الثالث مستقبل مراكز البيانات FDC وبعرض واسع للنطاقات التقنية المختلفة لتلك التكنولوجيا الحديثة والذي يتزامن مع تنفيذ خطة طموحة للحكومة المصرية لمشروعات التحول الرقمي ذلك بالإضافة إلي المشروعات القومية الكبري المعتمدة بشكل رئيسي علي صناعة مراكز البيانات .