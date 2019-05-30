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مصر تؤكد ضرورة الوقف الفورى لأى شكل من أشكال الدعم للإرهاب

الخميس، 30 مايو 2019 10:11 ص
مصر تؤكد ضرورة الوقف الفورى لأى شكل من أشكال الدعم للإرهاب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك
نيويورك /أ ش أ/
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أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، على ضرورة التوقف الفورى عن أى دعم للإرهاب بأى شكل من الأشكال.

جاء ذلك خلال مشاركة مندوب مصر فى اجتماع المجلس الاستشارى لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذى عُقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك الليلة الماضية والذى تترأسه السعودية ويضم فى عضويته عددا من الدول الرائدة فى مجال مكافحة الإرهاب، ومن ضمنها مصر.

وشدد إدريس على أهمية الدور الذى يقوم به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى القيام بمشروعات لبناء قدرات الدول فى المجالات المختلفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبشكل أخص مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، ومنع استخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب، التصدى لأيديولوجيات وخطاب الإرهاب، وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وعلى خلفية قيام بعض الدول بتقديم مساهمات طوعية إلى الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب، أشار المندوب الدائم خلال الاجتماع إلى وجود هدف مشترك للمجتمع الدولى بصفة عامة وللأمم المتحدة بشكل خاص يتمثل فى العمل على ضمان القضاء على الإرهاب وكافة أشكال الدعم الذى يُقدم إلى الإرهاب، سواء بالتمويل، أو التحريض، أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، أو إمداد الإرهابيين بالسلاح، إضافة إلى ضمان التنفيذ الكامل واحترام قرارات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب.

وقال المندوب الدائم فى هذا السياق إن تقديم مساعدات طوعية إلى الأمم المتحدة، مع عدم التوقف عن دعم الإرهاب، لا يُعتبر كافياً لغسل أيدى أنظمة بعض الدول الداعمة للإرهاب ولن يمحو سجلها فى دعم الإرهاب.

 


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