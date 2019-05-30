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مصرع 20 شخصا على الأقل فى حادث تصادم بالمكسيك

الخميس، 30 مايو 2019 07:22 ص
مصرع 20 شخصا على الأقل فى حادث تصادم بالمكسيك حادث سير بالمكسيك-صورة ارشيفية
رويترز
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قال مسؤول ووسائل إعلام مكسيكسة، إن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في حادث عنيف في ولاية فيراكروز بجنوب شرق المكسيك مساء أمس الأربعاء، عندما اصطدمت حافلة بشاحنة بضائع.

 

وكانت الحافلة في طريقها من مكسيكو سيتي إلى توكستلا جوتيريز في ولاية تشياباس الجنوبية عندما وقع الحادث.

 

وقال جيرمان أرينا المتحدث باسم بلدية مالتراتا حيث وقع الحادث "أبلغتنا الحماية المدنية بأن 20 شخصا ماتوا حرقا في مكان الحادث وأن 31 آخرين نقلوا إلى المستشفى".

 

وتحقق السلطات لمعرفة سبب وقوع الحادث.

 

وأظهرت صور ولقطات مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في الحافلة وشاحنة البضائع.

 


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