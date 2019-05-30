مصرع شاب صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه إثر اصطدامه بسيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق بمركز ابو المطامير بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير يفيد مصرع "ر. س .م"28 سنة ، حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق وفرت هاربة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو المطامير كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.