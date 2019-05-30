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مصدر قضائى فرنسى: المشتبه به الرئيسى فى تفجير ليون بايع تنظيم داعش

الخميس، 30 مايو 2019 04:20 م
مصدر قضائى فرنسى: المشتبه به الرئيسى فى تفجير ليون بايع تنظيم داعش عناصر من الشرطة الفرنسية بموقع الحادث
باريس (رويترز)
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قال مصدر قضائى، اليوم الخميس، إن رجلا يشتبه فى أنه زرع طردا ناسفا فى مدينة ليون بوسط فرنسا، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا الأسبوع الماضى أبلغ محققين أنه بايع تنظيم داعش المتشدد.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو طالب جزائرى يدرس الكمبيوتر ويبلغ من العمر 24 عاما، وثلاثة آخرين على صلة بالقضية يوم الاثنين.

وقال المصدر القريب من التحقيق، "اعترف أنه صنع الطرد الناسف ووضعه أمام مخبز قرب محطة ليون-بيراش للقطارات بعد ظهر يوم الجمعة".

 


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