مرور قنا يحرر 977 مخالفة على المحاور والطرق فى أنحاء المحافظة

قنا - وائل محمد

شنت الإدارة العامة لمرور قنا، حملة موسعة لضبط الحركة المرورية، ومواجهة المخالفات المتنوعة على المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة، أسفرت عن تحرير 977 مخالفة مرورية.

كانت اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، قد وجه بشن حملة موسعة على الطرق الرئيسية والعامة فى نطاق المحافظة وطريق قنا القاهرة الصحراوى والزراعي، وشملت المخالفات المضبوطة مخالفات انتظار خاطئ ، وحالات تصالح فورى، وتجاوز السرعة، إضافة إلى سحب 35 دراجة نارية، وسحب 50 رخصة قيادة.