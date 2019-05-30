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مدينة العاشر تقيم أطول مائدة إفطار جماعى لـ10 آلاف صائم - صور

الخميس، 30 مايو 2019 03:09 م
مدينة العاشر تقيم أطول مائدة إفطار جماعى لـ10 آلاف صائم - صور العاشر من رمضان تقيم أطول مائدة إفطار جماعى
الشرقية - إيمان مهنى
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تستعد مدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، لإقامة أطول مائدة إفطار جماعى شعبى، ذلك بمناسبة العيد القومى للمدينة.

من المقرر أن تبدأ المائدة من ناحية مصنع ماك إلى المجاورة 39 لمسافة أكثر من كيلو متر، حيث تم إعداد الكراسى والترابيزات لاستقبال المواطنين .

وقالت اللجنة المنظمة للحدث لـ"اليوم السابع" والذين فضلوا عدم ذكر أسماءهم لكونه عملا جماعيا ليس له أغراض دعائية، إنه تم إعداد 10 آلاف وجبة بشكل مبدئى، ومتوقع زيادتها مع قرب المغرب، مؤكدين أن الإفطار هو شعبى، وحضور الشخصيات العامة والتنفيذية سيكون بشكل شخصى، وأن الوجبات والعصائر جاءت فى صورة تبرعات .

جدير بالذكر أن الفكرة جاءت بدعوة من أحد المواطنين يدعى أيمن فرج والذى أطلق الدعوة عبر حسابه على موقع فيس بوك، والتى لاقت تجاوبا كبيرا من الأهالى والشخصيات العامة والذين ساهموا بتوفير الوجبات.

 

العاشر من رمضان تقيم أطول مائدة إفطار جماعى (1)
 

 

العاشر من رمضان تقيم أطول مائدة إفطار جماعى (2)
 

 

العاشر من رمضان تقيم أطول مائدة إفطار جماعى (3)
 
 

 

العاشر من رمضان تقيم أطول مائدة إفطار جماعى (4)
 

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