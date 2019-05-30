محامى جوليان أسانج: موكلى مريض ولا يقوى على الظهور فى المحكمة

لندن (رويترز)

قال محامى جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، اليوم الخميس، إن موكله مريض جدا ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه فى بريطانيا، فى جلسة للنظر فى طلب تسليمه المقدم من الولايات المتحدة.

وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج الذى أخرجته السلطات من سفارة الإكوادور فى لندن يوم 11 أبريل، ويواجه أسانج إجمالا 18 اتهاما جنائيا أمريكيا قد يقضى بموجبها عقودا فى السجن إذا أدين فيها.

وقال المحامى جاريث بيرس "إنه فى الواقع ليس بخير على الإطلاق"، وقالت القاضية إيما أربوثنوت "إنه ليس بخير".

وأبدى موقع ويكيليكس مخاوف شديدة بشأن الحالة الصحية لأسانج، وقال إنه نُقل إلى جناح علاجى فى سجن بلمارش البريطاني. وأضاف الموقع أن حالته الصحية تدهورت فى السجن وفقد الكثير من وزنه، وتقرر عقد الجلسة التالية لنظر طلب تسليمه يوم 12 يونيو .