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محافظ القليوبية يقود جولة مفاجئة على مستشفى الحميات ببنها

الخميس، 30 مايو 2019 03:34 ص
محافظ القليوبية يقود جولة مفاجئة على مستشفى الحميات ببنها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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قاد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، جولة تفقدية لقسم العناية المركزة بمستشفى حمايات بنها للاطمئنان على حالة المرضى، يرافقه الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السعدنى السكرتير العام المساعد، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وحمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها.

 

 وأشاد المحافظ بمستوى مستشفى الحميات والأداء المتميز لجميع العاملين بها وما لمسه خلال الزيارة من حالة الرضا التام من أهالى المرضى ومستوى الخدمة وخلال الجولة التفقدية.

 

وأمر المحافظ، بسرعة توفير غرفة رعاية مركزة لمريض قام أحد اقاربه بطلب مساعدته وقد اطمئن على نقل المريض لغرفة الرعاية المركزة.

 

كما أكد المحافظ، أنه يسعى للارتقاء بالمنظومة الصحية للمواطنين المترددين على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى قيامه بالمرور الدورى على المستشفيات التابعة وخاصة المستشفى العام لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة ومتابعة سير المنظومة وآراء المواطنين حول تقديم الخدمة الطبية.

 


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