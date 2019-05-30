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محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمى و أعمال التطوير بالمبنى القديم

الخميس، 30 مايو 2019 07:53 م
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمى و أعمال التطوير بالمبنى القديم جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، مستشفى بنها التعليمى للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية وتفقد أعمال التطوير الجارى إنشائها بالمستشفى بتكلفة 260 مليون جنيه، حيث تفقد مبنى الاستقبال والحالات الحرجة والذى يحتوى على "قسم قسطرة القلب، وعمليات القلب المفتوح، وجراحات العمود الفقري، وقسم المخ والأعصاب". 

كما تحتوى المستشفى الجديد على 8 حجرات للكشف (باطنة – أطفال – الجراحة – ووحدة استقبال السموم وغرفتين للملاحظة) بالإضافة إلى قسم للحوادث والطوارى به 10 أسرة وجناح للعمليات البسيطة به غرفتين عمليات وغرفة للعظام وحجرة إقامة بها 4 أسرة.

كما يوجد بمبنى الاستقبال أيضا ثلاث غرف عمليات (جراحة عامة – جراحة عظام – جراحة مخ وأعصاب) وجميع ملحقات العمليات بالإضافة الى جناح كامل للعناية المركزة به 10 أسرة وجميع ملحقاتها فضلا عن حجرة أشعة تليفزيونية. 

من جانبه أكد الدكتور عبدالعاطى الغنيمي، مدير المستشفى، بأن تكلفة تطوير المبنى الرئيسى للمستشفى بلغت 30 مليون جنيه، وتشمل تطوير قسم الاستقبال، والنساء والولادة، وقسم العلاج الطبيعي، والمسالك البولية"، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتمريض، موضحا بأن إجمالى تكلفة أعمال التطوير بالمستشفى بلغت ما يقرب من 260 مليون جنيه .

واطمئن المحافظ على أحوال المرضى وتفقد أقسام المستشفى المختلفة، ومدى توافر الأدوية للمرضي، وتفقد وحدات العناية المركزة والغسيل الكلوى واطمئن على صحة المواطنين وقد أبدى الجميع سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ لهم. 

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور عبد العاطى الغنيمى مدير عام المستشفى، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها.

 

 

 


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مستشفى بنها التعليمي

محافظ القليوبيه

قسطرة القلب

صحه القليوبيه


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