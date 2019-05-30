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محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82.3٪

الخميس، 30 مايو 2019 04:21 م
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82.3٪ محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82%
الأقصر - أحمد مرعى
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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الخميس نتيجة الشهادة الاعدادية لدور مايو للعام الدراسى 2018 /2019 بنسبة نجاح 82.3% .
 
واوضح عبداللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالاقصر ان عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية 16818 طالب حضر منهم  16710 طالب وبلغ عدد الناجحين 13753 طالب بنسبة 82.3%
 
وقد جاءت ادارة الزينية اعلى الادارات  بنسبة نجاح بلغت 89.8% ثم تليها ادارة الاقصر بنسبة 89.4 % ثم ادارة اسنا بنسبة 85.1% وادارة البياضية بنسبة 82.1 %
 
وادارة الطود بنسبة 80.3 % وادارة ارمنت 79.4 % واخيرا ادارة القرنة بنسبة نجاح 69.8%
 
ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم .
 
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82 (1)
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82%(1)

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82 (2)
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82% (2)

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82 (3)
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82% (3)

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82 (4)
محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82 %(4)

 


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