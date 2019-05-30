محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82% (3)

الأقصر - أحمد مرعى

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الخميس نتيجة الشهادة الاعدادية لدور مايو للعام الدراسى 2018 /2019 بنسبة نجاح 82.3% .

واوضح عبداللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالاقصر ان عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية 16818 طالب حضر منهم 16710 طالب وبلغ عدد الناجحين 13753 طالب بنسبة 82.3%

وقد جاءت ادارة الزينية اعلى الادارات بنسبة نجاح بلغت 89.8% ثم تليها ادارة الاقصر بنسبة 89.4 % ثم ادارة اسنا بنسبة 85.1% وادارة البياضية بنسبة 82.1 %

وادارة الطود بنسبة 80.3 % وادارة ارمنت 79.4 % واخيرا ادارة القرنة بنسبة نجاح 69.8%

ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم .