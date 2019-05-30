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مجلس مدينة بئر العبد يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

الخميس، 30 مايو 2019 03:46 م
مجلس مدينة بئر العبد يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر استعدادت بئر العبد بسيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، عن رفع درجة الجاهزية والاستعداد بمختلف أنحاء المركز بالمدينة والقرى لاستقبال عيد الفطر، وتوفير متطلبات الأهالى فى العيد.

وقال العميد ايهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إنه تم رفع درجه الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك في كافة المجالات بنظافة مدخل المدينة الغربي وكذلك إصلاح الكسر الموجود بالطريق الدولي العريش القنطرة بمنطقة اليماني مع الاستمرار على النظافة بقطاعات المدينة ليلا، وتم الدفع بعدد 2 عربة باسكت لصيانة وإصلاح أعطال الإنارة على مسار الطريق الدولي العريش القنطرة بمنطقة أبو وديع فى نطاق مدينة بئر العبد.

وأضاف أن غرفة عمليات بمجلس المدينة تم تشكيلها لمتابعة كافة الشكاوى والمطالب العاجلة للأهالى خلال فترة العيد للتنسيق مع الجهات الخدمية لحلها.

 


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