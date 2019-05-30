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متهم بحيازة أقراص مخدرة بالمطرية يعترف: "حصلت عليها من عامل بشركة أدوية"

الخميس، 30 مايو 2019 03:00 ص
متهم بحيازة أقراص مخدرة بالمطرية يعترف: "حصلت عليها من عامل بشركة أدوية" أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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"اتجهت للاتجار فى المخدرات وتخصصت فى الأقراص وحصلت عليها من عامل فى شركة أدوية ووزعتها على تجار التجزئة كما بعتها للمدمنين قطاعى لتحقيق أرباح طائلة بطريقة سهلة إلى أن سقطت فى قبضة الشرطة بمنطقة المطرية".. بهذه الكلماته اعترف  "محمود.م" 27 سنة، مسجل خطر، فى تحقيقات النيابة العامة، بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة أقراص مخدرة فى المطرية مقرًا أنه كان يجهزها للمتعاطين فى فترة عيد الفطر المبارك بعد الحصول عليها من أحد العمال بشركة أدوية.

وكان رجال مباحث المطرية، تمكنوا من القبض على المتهم  وبحوزته 1500 قرص مخدر، و10000 جنيه، وهاتف محمول واعترف بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة فتحرر له المحضر اللازم ، وباشرت معه النيابة التحقيق، وقررت حبسه.

 

 

 


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تحقيقات النيابة

مسجل خطر

اقراص مخدرة

قسم المطرية


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