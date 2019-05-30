مباحث تنفيذ الأحكام تضبط هاربين من أحكام بالسجن فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط "علاء س م م" المطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات رقم 2787 / 2013 جنايات قسم سفاجا والمحكوم عليه بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

كما تم ضبط "إيهاب.م.أ" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات رقم 373 / 2016 جنايات قسم أول الغردقة والمحكوم عليه بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف.

كذلك تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط " هانى. ع .هـ" موظف بالتأمينات الاجتماعية ومقيم– ثان الغردقة، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 502/2019 إدارى قسم ثان الغردقة " تزوير "، جارى إتخاذ اللازم قانوناً والعرض على النيابة العامة.

وبلغ إجمالي الأحكام المنفذة من حانب تنفيذ الأحكام 245 حكم متنوع.