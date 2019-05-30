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ليه لازم نأخذ حمض الفوليك خلال الحمل؟..أعرف الإجابة

الخميس، 30 مايو 2019 11:30 م
ليه لازم نأخذ حمض الفوليك خلال الحمل؟..أعرف الإجابة صورة أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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حمض الفوليك من أهم  العناصر الغذائية التى ينصح بتناولها عند النخطيط للحمل وأول ثلاثة أشهر منه، وأيضا يعد علاج جيد لمن يعانى من مشكلة نقص نسبة الحديد فى الجسم، ولذا عليك التعرف على أسباب تناوله خلال الحمل، وما هى أهميته؟، وذك وفقا لموقع "healthline".

حمض الفوليك مهم جدا لصحة المرأة الحامل، وأيضا لصحة الجنين، ولذا عليك التعرف علي أسباب فوائده، ومنها:

- تناول حمض الفوليك يوميا قبال الحمل وأثناء أول ثلالث أشهر من الأمور التي ينصح بها بشكل كبير، لأنها تعمل علي حماية الجهاز العصبي في الجسم، ويحد من التعرض للإصابة بأي مشاكل صحية.

- يعمل تناول حمض الفوليك بانتظام علي حماية الطفل من العديد من الأمراض النفسية في الكبر.

- تقوية الجهاز المناعي في الجسم لدي المرأة الحامل، ولدي الجنين، فيحميه من التعرض للإصابة بأمراض المناعة.

-حمض الفوليك يحمي  الطفل من التعرض لأي مشاكل صحية في المخ، فهو يعمل علي تقوية هذا الجزء الهام.

-يحافظ علي وزن الجنين عند الولادة، وأيضا يحميه من الإصابة والتعرض لأي مشاكل خلقية.

-يقلل فرص التعرض للولادة المبكرة، ويحافظ علي تكوين الجنين داخل الجسم.


حمض الفوليك

اهمية حمض الفوليك

فوائد حمض الفوليك للحامل

حمض الفوليك للحامل

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