سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لمرضى السكر والقلب واللى عايزين يخسوا.. اعرف طريقة عمل كعك العيد الدايت

الخميس، 30 مايو 2019 10:00 م
لمرضى السكر والقلب واللى عايزين يخسوا.. اعرف طريقة عمل كعك العيد الدايت كعك العيد
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرا تعليقات القراء

أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، موسم الكعك والبسكويت والبيتيفور وغيرها من المخبوزات التى اعتادت الأسرة المصرية على تناولها فى هذه المناسبة، ويجب على مرضى السكرى والقلب وغيرها من الأمراض أن ينتبهوا جيداً للطريقة التى يتم إعداد كعك العيد بها، حتى لا يضيف المزيد من السعرات الحرارية إلى وزنهم، فى هذا التقرير نتعرف على طريقة عمل كعك العيد الدايت.

ووفقاً لما ذكر موقع Medical news today، فإن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون يمكن أن تضر بصحة مرضى القلب والسكرى، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد طعام ممنوع بصفة عامة، ولكن يمكنهم تذوق هذه المأكولات ولكن بدون إسراف، وهذا الأمر ينطبق على كعك ومخبوزات العيد.

ولتقليل السعرات الحرارية الموجودة فى كعك العيد يمكننا أن نقلل قدر الإمكان من الدهون والسكريات وإليكم وصفة لكعك العيد الدايت...

كحك العيد دايت

كحك العيد دايت
 

طريقة عمل كعك العيد الدايت
 

المقادير

نصف كوب دقيق أبيض.

نصف كوب دقيق أسمر.

2 ملعقة كبيرة سكر دايت أو سكر ستيفيا.

ريحة الكعك

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع كوب لبن خالى الدسم.

رشة ملح

ربع كوب زبدة فلاحى( وهى مصدر للدهون الصحية المفيدة بعيداً عن أنواع السمن المهدرجة).

كعك العيد

كعك العيد
 

الطريقة:
 

-ضع الدقيق الأبيض مع الأسمر مع المكونات الأخرى  وأخلطها جيداً فى محضر الطعام.ضع السمن فى إناء على النارحتى تسيح ثم نضعها ساخنة على الخليط السابق ونقلبه جيداً. 

-ابدأ  فى العجن حتى يصبح قوام العجين متماسكاً وسهل التشكيل وأضف قليل من الماء لضبط العجين.

-قم بوضع الكعك بعد تشكيله فى "صاج" مدهون بالسمن ثم نضعها فى الفرن.

-إذا أردت أن تضيف حشو للكعك يمكن أن تضع نصف ملعقة صغيرة من العجوة فى الكعكة الواحدة أو يمكن وضع الجوز والمكسرات بداخل العجين، ثم ضع الكعك بعد تشكيله فى الفرن.


طريقة عمل كعك العيد الدايت

طريقة عمل كحك العيد دايت

كحك العيد دايت

طريقة عمل الكحك الدايت

الكحك الدايت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرا تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة