لمرضى السكر والقلب واللى عايزين يخسوا.. اعرف طريقة عمل كعك العيد الدايت

كتبت فاطمة خليل

أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، موسم الكعك والبسكويت والبيتيفور وغيرها من المخبوزات التى اعتادت الأسرة المصرية على تناولها فى هذه المناسبة، ويجب على مرضى السكرى والقلب وغيرها من الأمراض أن ينتبهوا جيداً للطريقة التى يتم إعداد كعك العيد بها، حتى لا يضيف المزيد من السعرات الحرارية إلى وزنهم، فى هذا التقرير نتعرف على طريقة عمل كعك العيد الدايت.

ووفقاً لما ذكر موقع Medical news today، فإن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون يمكن أن تضر بصحة مرضى القلب والسكرى، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد طعام ممنوع بصفة عامة، ولكن يمكنهم تذوق هذه المأكولات ولكن بدون إسراف، وهذا الأمر ينطبق على كعك ومخبوزات العيد.

ولتقليل السعرات الحرارية الموجودة فى كعك العيد يمكننا أن نقلل قدر الإمكان من الدهون والسكريات وإليكم وصفة لكعك العيد الدايت...

كحك العيد دايت



طريقة عمل كعك العيد الدايت



المقادير

نصف كوب دقيق أبيض.

نصف كوب دقيق أسمر.

2 ملعقة كبيرة سكر دايت أو سكر ستيفيا.

ريحة الكعك

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع كوب لبن خالى الدسم.

رشة ملح

ربع كوب زبدة فلاحى( وهى مصدر للدهون الصحية المفيدة بعيداً عن أنواع السمن المهدرجة).

كعك العيد



الطريقة:



-ضع الدقيق الأبيض مع الأسمر مع المكونات الأخرى وأخلطها جيداً فى محضر الطعام.ضع السمن فى إناء على النارحتى تسيح ثم نضعها ساخنة على الخليط السابق ونقلبه جيداً.

-ابدأ فى العجن حتى يصبح قوام العجين متماسكاً وسهل التشكيل وأضف قليل من الماء لضبط العجين.

-قم بوضع الكعك بعد تشكيله فى "صاج" مدهون بالسمن ثم نضعها فى الفرن.

-إذا أردت أن تضيف حشو للكعك يمكن أن تضع نصف ملعقة صغيرة من العجوة فى الكعكة الواحدة أو يمكن وضع الجوز والمكسرات بداخل العجين، ثم ضع الكعك بعد تشكيله فى الفرن.