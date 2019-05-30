لتهدئة الأعصاب وشفاء الجروح.. فوائد ملح البحر

كتبت- نورا طارق

يحتوى ملح البحر الطبيعى على العديد من المعادن من مغنيسوم وكالسيوم وصوديوم وكذلك بوتاسيوم، والتى تعود بفوائد كثيرة على البشرة، منها المساعدة فى شفاء الجروح والندبات، وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " thealternativedaily ".

فوائد ملح البحر :

- يحتوي ملح البحر الطبيعي على العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم وغيرها والتى تلعب دور في الحفاظ على صحة البشرة، وتقليل أعراض مثل جفاف الجلد، والتهيج، والألم، كما يقوى الجلد بطريقة طبيعية.



- يمكن استخدام ماء المالح فى المساعدة بعلاج بعض المشاكل الجلدية منها الصدفية، وإنسداد المسام المفتوحة، حب الشباب، والتخلص من الندوب، وشفاء الجروح، وتقشير الخلايا الميتة، ترطيب الجلد، تقليل الالتهابات.



- ويمكن استخدام الماء المالح فى التخلص من حب الشباب من خلال خلط كوب الماء النقي مع ملعقة كبيرة من ملح البحر، واستخدام كرة قطنية لتطبيق الماء المالح بلطف على حب الشباب وتركه حتى يجف.