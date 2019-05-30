ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن محامي المتشتبه به "سيوكسيس هرنانديز" تأكيده اليوم الخميس إطلاق سراحه بعد إصدار أمر من المحكمة العليا بذلك.

وأوضحت (فوكس نيوز) أن المحكمة رأت أنها هي المخولة بالنظر في القضية لأن هرنانديز يُعد من مشرعّي البلاد.

وعلى الرغم من قرار المحكمة إلا أن الاتهامات الموجهة إليه لا يزال التحقيق فيها جارياً.

جدير بالذكر أن هرنانديز، القائد السابق في حرب العصابات بالقوات المسلحة الثورية في كولومبيا، متهم بالتخطيط لإدخال 10 أطنان من مخدر الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.