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فيديو معلوماتى.. استعدادات امتحانات الثانوية العامة × 10معلومات

الخميس، 30 مايو 2019 10:02 ص
فيديو معلوماتى.. استعدادات امتحانات الثانوية العامة × 10معلومات امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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انتهت اللجنة الرئيسية المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة من الاستعدادات التى تسبق الامتحانات، والمقرر أن تنطلق 8 يونيو المقبل، أى بعد عيد الفطر مباشرة.

 "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز الخطوات لاستقبال الامتحانات.

1ـ الانتهاء من وضع الأسئلة وتعبئتها فى صناديق حديدية.

2ـ إعلان أرقام جلوس الطلاب إلكترونيا وورقيا.

3ـ تكليف 1830 رئيس لجنة سير على مستوى الجمهورية.

4ـ حصر طلاب السجون والمستشفيات على مستوى الجمهورية.

5ـ تشكيل فريق مكافحة الغش الإلكترونى.

6ـ رصد المواقع والصفحات التى تروج للغش الإلكترونى فى الامتحانات.

7ـ توزيع المهام على المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين ورؤساء لجان وكنترولات.

8ـ تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين.

9ـ تطبيق قواعد الندب الداخلى للملاحظين داخل محافظة الإقامة.

10ـ وضع خطة لنقل الأسئلة إلى مراكز توزيع الامتحانات على مستوى الجمهورية والبدء فى تسفيرها.


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التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اسئلة الامتحانات

الغش الالكترونى

امتحانات الثانوية العامة 2019


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