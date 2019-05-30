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فيديو.. شاهد تدريبات حركة "فيمين" النسوية" قبل نزولهم إلى الشوارع

الخميس، 30 مايو 2019 08:02 م
فيديو.. شاهد تدريبات حركة "فيمين" النسوية" قبل نزولهم إلى الشوارع ناشطات حركة فيمين
كتب: أحمد علوى
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نشرت صحيفة 20 مينوت الفرنسية، مقطع فيديو لحركة "فيمين" النسوية الشهرية فى فرنسا والتى دوما ما تخرج للاحتجاجا على القضايا التى تحمل جدل للرأى العام.

وأظهر المقطع عدد من الناشطات وعضوات الحركة، أثناء قبل النزول على الشوارع للاحتجاج، وتشمل التدريبات محاكاة للواقع، بداية من الوقفات وحمل اللافتات وكذلك التدريبات الرياضية والمراوغة من الأماكن الضيقة وغيرها من الأعمال التى تتعلق باللياقة البدنية، كما يظهر خلال المقطع المصور محاكاة لمحاولات إعتقال الفتيات من أعضاء الفريق الحقوقى النسوى، ومحاولات الهروب من القوات فى حالة الإمساك بهن.

 

 

 

 


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