فوائد المشمش منها تحسين الهضم وصحة العين

كتبت فاطمة خليل

المشمش من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف وفيتامين أ وفيتامين سي، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد المشمش، وفقاً لموقع Dr.Axe.

فوائد المشمش





اعرف فوائد المشمش

يحمي صحة الكبد



تشير بعض الأبحاث إلى أن المشمش يفيد صحة الكبد وقد يحمي من أمراض الكبد، وفي إحدى الدراسات التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، تمكن المشمش من الحماية من تلف الكبد وكذلك الكبد الدهني، وهي حالة تتميز بتراكم الدهون في الكبد.

يمكن أن يساعد استهلاك المشمش المضاد للالتهابات بجانب تقليل مستويات التوتر لديك وممارسة المزيد من النشاط البدني على تعزيز وظائف الكبد.

غنى بمضادات الأكسدة



المشمش غنى بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تحمي من الجذور الحرة وتمنع تلف الخلايا، قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة معينة مثل أمراض القلب والسرطان، و المشمش أيضاً غنى بالكاروتينات مثل البيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين وغاما كاروتين.



المشمش

يقلل من الالتهابات



الالتهاب ليس بالضرورة شيئًا سيئًا، وهو استجابة طبيعية تمامًا يطلقها الجهاز المناعي لمنع البكتيريا الضارة وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض، لكن يمكن أن يسبب الالتهاب المزمن أضراراً لجسمك ويساهم في أمراض مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ينظم عملية الهضم



المشمش غنى بالألياف، حيث يوفر حوالي 3.1 جرام - أو ما يصل إلى 12 % من احتياجاتك اليومية- في كوب واحد فقط.

تتحرك الألياف عبر الجسم، مما يساعد على إضافة الجزء الأكبر إلى البراز ومنع الإمساك، وقد أظهرت الدراسات أن زيادة تناول الألياف ساعد في زيادة تواتر البراز لدى المرضى الذين يعانون من الإمساك.



ما فوائد المشمش

يعزز صحة العين



يعد المشمش مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ، يمكن أن يمنحك فنجان المشمش المجفف حوالى 60 % من فيتامين أ الذي تحتاجه طوال اليوم.

يلعب فيتامين (أ) دورا محوريا عندما يتعلق الأمر بصحة العين، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (أ) إلى أعراض مثل العمى الليلي وجفاف العين وفقدان الرؤية.

إلى جانب كونه غنيًا بفيتامين أ الذي يعزز الرؤية ، قد يفيد المشمش صحة العين بطرق أخرى،على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2016 ، أن استخدام مستخلص نواة المشمش موضعياً ساعد في تقليل جفاف العين من خلال تشجيع إنتاج السائل المسيل للدموع في الفئران.