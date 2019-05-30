فطارك عربى وإسلامى.. أطباق الأرز المتنوعة ما يميز بنجلاديش فى رمضان

كتبت إيناس البنا

يقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك

رمضان فى بنجلاديش

يتنوع الطعام البنجلاديشي بين الحلو والمعتدل والحار جداً، ومن الطعام الأساسي لهم تناول الأرز يوميا وبكميات كبيرة في كل وجبة، ويكون له مذاق خاص حار مع الكاري واللحوم والسمك والخضار التي غالبا ما تكون طازجة وموسمية ومتنوعة.



الأرز بالكاري يعتبر الأرز بالكاري من أشهر الأكلات على موائد إفطار البنجاليين في رمضان، حيث يستخدم فيه الأرز البستمى والكارى والخضروات مثل الجزر والبازلاء ويتم تسويته مع اللحم او الأسماك، من فوائد الكارى الصحية تحسينبن عملية الهضم وتنظيم الأيض وإزالة السموم من الجسم.



الأرز بالكاري

وتعتبر أكلة "تشاوك" المحلية، هي الوجبة الأساسية على المائدة البنجالية، وهي نوع من المعجنات المقلية في الزيت. البوالو ،من الأكلات اللذيذة في بنجلاديش وجبة "بوالو" المكونة من الأرز صغير الحبة و والجزر والبازلاء والفاصوليا وبعض التوابل ويقدم مع اللحم والبصل المقرمش. ،من الأكلات اللذيذة في بنجلاديش وجبة "بوالو" المكونة من الأرز صغير الحبة و والجزر والبازلاء والفاصوليا وبعض التوابل ويقدم مع اللحم والبصل المقرمش.



البوالو

الدال (العدس)

تعتبر شربة العدس الحار الطبق الثاني الأكثر أهمية بعد الأرز يتكون من التوابل المقلاة البصل أو الثوم المطبوخ، وهو أيضآ مناسب لوجبة الإفطار مع خبز الباراتا فى رمضان.