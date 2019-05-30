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عقوبة تنتظر مستريح جديد استولى على 6 ملايين من ضحاياه فى سوهاج

الخميس، 30 مايو 2019 04:00 ص
عقوبة تنتظر مستريح جديد استولى على 6 ملايين من ضحاياه فى سوهاج سيارة شرطة - أرشيفية
كتب سليم على
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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاستيلائه على 6 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغًا من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ضد (مالك مكتب استيراد وتصدير مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ) لتلقيه مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (ستة ملايين جنيه) لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وأشار السقا، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر حتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب  تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.


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