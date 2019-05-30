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ضبط 643 هاربا من الجنايات خلال 48 ساعة بمحافظات الجمهورية

الخميس، 30 مايو 2019 02:15 م
ضبط 643 هاربا من الجنايات خلال 48 ساعة بمحافظات الجمهورية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض
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واصلت الأجهزة الأمنية الحملات المكثفة جهودها لضبط الخارجين على القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية، وإحكام السيطرة الأمنية، على مستوى الجمهورية، حيث وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن تنفيذ "150508" حكم قضائى متنوع، خلال 48 ساعة الماضية.

ونجحت الأجهزة الأمنية من تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة خلال 48 ساعة الماضية، وشهدت تنفيذ أحكام في"643" حكم جناية، و"45098" حكم حبس جزئي، و"7989"حكم حبس مستأنف، و "78552" حكم غرامة، و "18226" حكم مخالفة.

 

 


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حبس مواطن

الأحكام القضائية

غرامة

جنايات


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