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ضبط 4 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى فى مصنع مجهول بالإسكندرية

الخميس، 30 مايو 2019 12:46 م
ضبط 4 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى فى مصنع مجهول بالإسكندرية مخللات - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة موسعة على أسواق المحافظة، لضبط الحركة والتأكد من سلامة المنتجات وعدم استغلال المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أطنان طن مخلل مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك.
 
كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قد أكدت مزاولة صاحب مصنع مواد غذائية (مخلل) فى دائرة قسم شرطة أول العامرية نشاطا غير مشروع فى مجال الغش التجارى، إذ يُصنّع المخللات غير المطابقة للمواصفات القياسية، مُستخدما مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتعبئتها فى عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، جرى استهداف المصنع المشار إليه، إذ أمكن ضبط المدير المسؤول عنه، وتحريز 4 أطنان و872 كيلو جراما غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى. فحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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