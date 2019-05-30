ضبط 21 ألف قطعة أحذية غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 21 ألف قطعة ومنتج نهائى، ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأحذية بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأحذية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع كميات كبيرة من الأحذية غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مسلتزمات إنتاج مجهولة المصدر، كما يقوم بتدوين عبارات لمنشأ تصنيع مخالف للحقيقة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المصنع المذكور بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وضبط 12000 حذاء متنوع منتج نهائى غير مطابق للمواصفات، مدون عليها علامة تجارية وهمية، 9000 قطعة مسلتزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ضبط المتهم الهارب.