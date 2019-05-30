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ضبط "1350" ألف عبوة عصائر غير صالحة للاستخدام الآدمى بالإسكندرية

الخميس، 30 مايو 2019 05:31 م
ضبط "1350" ألف عبوة عصائر غير صالحة للاستخدام الآدمى بالإسكندرية أرشيفية - سلع فاسدة
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض
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واصلت الأجهزة الأمنية الحملات المكثفة جهودها لضبط الخارجين على القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية، وإحكام السيطرة الأمنية، على مستوى الجمهورية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها "1350" ألف عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى 1/5/2019 ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، بضبط "1958" قضية تموينية متنوعة حيث تم ضبط "23" قضايا إسطوانات بوتاجاز وضبط خلالها " 629" إسطوانة بوتاجاز، و"6" قضايامواد بترولية.. ضبط خلالها "120,476"لتر "سولار ، بنزين، وضبط "26" قضية دقيق مدعم وضبط  من خلالها "45,65طن دقيق" ، وضبط "491" قضية فى مجال مخالفات المخابز، و"27" قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها "13,117طن سكر- 3720عبوة زيت طعام".

وضبط الأجهزة الأمنية "3" قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم وضبط "71" قضية فى مجال الغش الغذائى، وضبط خلالها "62,062طنو13840عبوةمواد غذائية متنوعة"، وضبط "44" قضية فى مجال الغش التجارى ضبط خلالها "516 كيلو جرام "بويات،أعشاب" –862 عبوة "زيت سيارات، بويات، مستلزمات"–7788 قطعة "منظفات، بلاستيك، أحذية، ملابس، بلاستيك، أدوات كهربائية، غيار سيارات، أدوات تصنيع " –2500 متر " أقمشة ، أسلاك".


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غش تجارى

عصائر فاسدة

لحوم فاسدة


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