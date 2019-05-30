صور وفيديو .. حادث تصادم حافلة بشاحنة فى المكسيك ومصرع 21 شخصا

كتب محمد تهامى زكى

لقى 21 شخصا فى المكسيك مصرعهم وإصابة 30 آخرون، خلال حادث مرورى خطير شرق البلاد، اصطدمت حافلتهم بشاحنة على طريق متعرج فى ولاية فيراكروز المكسيكية واشتعلت فيها النيران.



حادث المكسيك

ووفقا لموقع tpo.nl توفى 19 شخصا داخل الحافلة خلال الحادث، فيما توفى اثنان آخران فى وقت لاحق داخل المستشفى، بينما لا يزال معروفا سبب الحادث حتى الآن.



تفحم الحافلة

وأشار الموقع أن ركاب الحافلة كانوا من ولاية تشياباس في جنوب البلاد، وكانوا فى اتجاههم إلى منازلهم بعد زيارة كنيسة العذراء بمدينة "جوادالوبى" فى مكسيكو سيتى.



حادث تصام فى المكسيك



جانب من الحادث



حادث تصادم الشاحنة



تفحم الحافلة تماما



رجال الإسعاف خلال نقل الضحايا



نقل ضحايا الحادث



استخراج الجثث



أثناء عملية إطفاء الحافلة



رجال الحماية المدنية لحظة إطفاء الحافلة



حادث تصادم فى المكسيك