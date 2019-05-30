صور.. محافظ بورسعيد يتفقد نموذج تجميل الجزر الوسطى بمحور صلاح سالم

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم نماذج التجميل الجديده للجزيره الوسطى بمحور صلاح سالم والواقعه فى القطاع الشمالى للمحور والذى يضم مبانى ومنشأت العديد من المبانى الأثرية المميزة ومن بينها : الكاتدرائية والقنصلية الإيطالية ومدرسة الليسية والكمبراتيف ومسجد الرحمة.

وتابع محافظ بورسعيد أعمال تطوير القطاع الجنوبى للمحور الواصل بين شارعى اوجينا و مصطفى كامل باتجاه أبواب الجمرك ( 20 و21).

وأمر محافظ بورسعيد بتعميم نموذج تجميل صلاح سالم على الجزر الوسطى بحى الشرق باعتباره واجهة بورسعيد أمام الآلاف من السائحين الأجانب الزائرين لبورسعيد عبر الميناء السياحى، رافق المحافظ فى جولته المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

تجميل الجزر الوسطى بمحور صلاح سالم (1)



تجميل الجزر الوسطى بمحور صلاح سالم (2)



تجميل الجزر الوسطى بمحور صلاح سالم (3)