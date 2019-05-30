صور.. مأساة مواطن بالإسماعيلية فقد ساقه ولا يستطيع توفير نفقات أسرته

الإسماعيلية – جمال حراجى

محمد صبحى أحمد الباز مواطن إسماعيلى يقيم بعزبة "ورتل" بمنطقة أبوعطوة التابعة لمركز نفيشة بالإسماعيلية، عمرة 45 عاما، يعيش ظروف اقتصادية صعبة بسبب حادث سيارة فقد ساقه وقدمه اليمنى فأصبح عاجزا عن توفير نفقات أسرة المكونة من أربع أبناء وزوجة، يعيش فى شقة إيجار بـ500 جنيه، وكل ما يتقاضاه من التضامن الاجتماعى 450 جنيها.

يقول محمد صبحى لـ اليوم السابع عمرى 45 عاما أقيم فى عزبة ورتل تابعة لمنطقة أبوعطوة قرية نفيشة مركز الإسماعيلية، منذ 3 أعوام فقط تعرضت لحادث سيارة أسفر عن عجز فى ساقى اليمنى وقدمى اليمنى وثابت بالأشعة وتقارير الأطباء، قبل الحادث كنت أعمل باليومية، وليس لدى عمل ثابت، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعى إلى حد ما، وما أحصل علية من عملى اليومى يكاد يكفى أسرتى المكونة من 4 أبناء وزوجتى، وكنا مستورين، وبعد الحادث أصبحت عاجز عن العمل وبالتالى أصبحت أسرتى فى حاجة إلى من يعولها.

يشير محمد صبحى إلى أنه يقيم فى وحدة سكنية بإيجار 500 جنيه ويحصل على معاش التضامن الاجتماعى 450 جنيها شهريا، فهو يحتاج إلى 50 جنيها لكى يكمل إيجار الشقة التى يقيم فيها مع أسرته، والأولاد أربعة الكبير عبدالقادر دبلوم صنايع ولايعمل، والثانية بهية 18 سنة لم تكمل تعليمها بسبب الظروف المادية التى نتعرض لها وقلة ما فى اليد، وإبراهيم 5 سنوات وريتاج عامين ونصف، جميعهم يحتاجون إلى رعاية بالإضافة إلى زوجتى، وأصبحت عاجز تماما عن توفير المتطلبات اليومية لأولادى والجوع يحاصرنا من كل اتجاه.

ويطالب محمد صبحى المسئولين وأصحاب القلوب الرحيمة المساعدة فى توفير دخل ثابت للأسرة أو توفير ترويسكل يعمل عليه ابنه ليقوم بالصرف على أسرته أو كشك فى أى منطقة لكى يستطيع أن يصرف على أسرته.

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ت 01272399836



محمد يحكى عن مشكلته



الاشعة التى تؤكد وجود كسور مضاعفه فى ساقه