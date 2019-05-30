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صور.. سقوط طفل من ارتفاع 10 أمتار خلال لعبة قطار الموت فى متنزه بانجلترا

الخميس، 30 مايو 2019 04:21 م
صور.. سقوط طفل من ارتفاع 10 أمتار خلال لعبة قطار الموت فى متنزه بانجلترا فرق الانقاذ بموقع سقوط الطفل
كتب وكالات
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أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بإصابات خطيرة بعد سقوطه من أرجوحة "قطار الموت"، بمنتزه Lightwater Valley الترفيهى بأنجلترا، ونقل الطفل جواً إلى المستشفى بعد سقوطه من عربة القطار.

وأفاد شهود عيان، أنهم أذهلوا عند رؤية الطفل البالغ من العمر 6 سنوات يسقط من اللعبة، ويأتى ذلك بعد 18 عامًا من وفاة جيما سافاج ، طالبة جامعة دورهام ، 20 عامًا ، عندما اصطدمت عربتان خلال اللعب فى نفس المتنزه .

وقال سايمون موران ، الأب الذى كان يزور الحديقة اليوم: "لقد شاهدت للتو طفلاً يسقط فى قطار تويستر، ولا يجب أن يكون هناك سنا معين لاستخدام تلك الألعاب الخطرة .

قبل عامين، تم تغريم الحديقة بمبلغ 40000 جنيه إسترلينى بعد إصابة فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات بإصابات مروعة عندما اصطدمت ساقها بإحدى الألعاب وأدى إلى إصابات خطيرة لها .

وقال متحدث باسم شرطة شمال يوركشاير: "تم استدعاء الشرطة لتقارير عن حادثة طبية تتعلق بطفل فى حديقة ملاهى لايت ووتر بالقرب من ريبون فى الساعة 11.30 صباحًا اليوم.

و"الطفل ، وهو صبى فى السادسة من عمره ، كان واعياً عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث ، نُقل إلى المستشفى. ولا يُعتقد أن حالته تهدد حياته، "أكدت خدمات الطوارئ أن الطفل كان واعًا عند وصوله إلى مكان الحادث ولا يُعتقد أن حالته تهدد حياته.

أحد الأشخاص يطمأن على حالة الطفل
أحد الأشخاص يطمأن على حالة الطفل

 

الاسعاف بموقع الحادث
الاسعاف بموقع الحادث

 

الطفل اسفل اللعبة
الطفل اسفل اللعبة

 

وصول فرق الاسعاف
وصول فرق الاسعاف

 


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