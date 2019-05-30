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صور.. رئاسة مركز الخارجة:رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء خلال أسبوع

الخميس، 30 مايو 2019 12:11 م
صور.. رئاسة مركز الخارجة:رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء خلال أسبوع رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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نفذت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة المهندس مجدى حسن الطماوى رئيس المركز، على مدار الأسبوع الجارى، حملة نظافة استهدفت شوارع المدينة وقرى المركز.
 
أكد الطماوى، اليوم الخميس، أنه تم رفع 900 طن قمامة متنوعة من المخلفات المنزلية، ومخلفات بناء وهدم ومخلفات نخيل وأشجار إلى المقالب العمومية، بمنطقتي الكيلو 10 على طريق "الداخلة – الخارجة" والكيلو 25 بنفس الطريق، إضافة الي رفع أكثر من 350 طن مخلفات من تجمعات القمامة أمام مصنع تدوير المخلفات بالمنطقة الصناعية ونقلها لمدافن آمنة والتخلص منها بشكل آمن، في ظل تكرار اندلاع الحرائق بهذه التجمعات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتراكم مواد عضوية وانبعاث غاز الميثان منها.
 
وأضاف الطماوى،أن الحملة تضمنت متابعة أعمال رفع القمامة،مع تكثيف حملات النظافة العامة في الأحياء السكنية وتجميل ودهان البلدورات، خلال الفترة الحالية ضمن مشروعات تحسين البيئة لخطة التنمية المحلية الموحدة للعام المالي الجارى.
 
رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة (1)
رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة 

رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة (2)
رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة

رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة (3)
رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة

رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة (4)
رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة 

رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة (5)
رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة

رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة (6)
رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة (6)

رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة (7)
رفع 900 طن قمامة من الشوارع والأحياء بمركز الخارجة 

 


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