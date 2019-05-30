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صور.. تيريزا ماى تتحرر من أعباء البريكسيت وتشاهد كأس العالم للكريكت

الخميس، 30 مايو 2019 02:57 م
صور.. تيريزا ماى تتحرر من أعباء البريكسيت وتشاهد كأس العالم للكريكت تيريزا ماى تشاهد كأس العالم للكريكت
لندن (رويترز)
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بينما تحتدم المنافسة على شغل مقعدها كرئيسة لوزراء بريطانيا، اختارت تيريزا ماى متابعة معركة أخرى.. بين إنجلترا وجنوب أفريقيا فى افتتاح كأس العالم للكريكت لعام 2019.

كانت ماى قد أعلنت فى كلمة مؤثرة الأسبوع الماضى تخليها عن زعامة حزب المحافظين فى السابع من يونيو، بعد إخفاقها ثلاث مرات فى نيل موافقة البرلمان على خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وبدا التحرر من عبء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد واضحا على ماى التى ظهرت عليها سمات الارتياح اليوم الخميس وهى تلقى كلمة عن تمويل الطلاب قبل أن تتجه إلى ملعب الكريكت البيضاوى الذى يقع على بعد نحو ميلين من مقر رئاسة الوزراء فى داوننج ستريت.

والتقطت صور للزعيمة البريطانية وهى تصفق من المنصة أثناء الرحلة التى لم يعلن عنها مسبقا، بينما يجوب الساعون لخلافاتها الاستديوهات التلفزيونية لعرض خططهم على الجماهير.

وماى مولعة بهذه الرياضة منذ زمن. وقد شبهت ذات يوم إصرارها على تمرير خطة الانفصال الأوروبى بتحركات بطلها المفضل فى لعبة الكريكت جيفرى بويكوت.

تيريزا ماى تبتسم خلال المؤتمر الصحفى
تيريزا ماى تبتسم خلال المؤتمر الصحفى

 

تيريزا ماى تتابع فاعليات البطولة
تيريزا ماى تتابع فاعليات البطولة

 

تيريزا ماى تتناول كوبا من الماء
تيريزا ماى تتناول كوبا من الماء

 

تيريزا ماى تجلس فى المدرجات
تيريزا ماى تجلس فى المدرجات

 

تيريزا ماى تصفق خلال بداية البطولة
تيريزا ماى تصفق خلال بداية البطولة

 

جانب من كلمة تيريزا ماى خلال حفل انطلاق البطولة
جانب من كلمة تيريزا ماى خلال حفل انطلاق البطولة

 

رئيسة وزراء بريطانيا تتابع بداية البطولة
رئيسة وزراء بريطانيا تتابع بداية البطولة

 


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تيريزا ماى

البريكسيت

كأس العالم للكريكت

لعبة الكريكت


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