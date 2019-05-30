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صحيفة فرنسية: قمة مكة تعكس خروج قطر عن الصف العربى

الخميس، 30 مايو 2019 09:05 م
صحيفة فرنسية: قمة مكة تعكس خروج قطر عن الصف العربى ملك السعودية
كتب: أحمد علوى

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علقت صحيفة لوموند الفرنسية، على قمة مكة التى انطلقت اليوم الخميس، وقالت إن القمة تؤكد أن قطر ستكون هى الوحيدة التى قد تخرج عن الصف العربى، كما يمكن أن تحاول عرقلة تلك الجهود التى تهدف لها القمة.

 

وقالت الصحيفة الفرنسية إنه "على خلفية من التوتر المتزايد بين السعودية وإيران، تعقد الرياض على هامش مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامى، كان مقرراً منذ وقت طويل، قمتان طارئتان، بحضور أكثر من 57 من رؤساء الدول والحكومات، حيث تأمل الرياض فى توحيد الصف العربى بأكبر قدر ممكن ضد طهران المتهمة بزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

 

وأشارت الصحيفة إلى تهديدات إيران للدول العربية لاسيما بعد عمليات التخريب التى جرت فى 12 مايو الماضى لأربع سفن فى مياه الخليج، بما فى ذلك اثنان من ناقلات النفط السعودى.

 

وأضافت الصحيفة أن إيران اججت التوتر بعمليات التخريب الأخيرة التى شنتها فى المنطقة فى إشارة إلى استهداف خط أنابيب بالسعودية، حيث تشير أصابع الاتهام إلى الحوثيين أداة إيران فى اليمن والمنطقة العربية.

 


قمة مكة

قمة مكه

القمة العربية فى مكة

القمة الخليجية فى مكة

تهديدات ايران

ايران والخليج

اخبار السعودية

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