شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

إعداد : إسراء أحمد فؤاد

تصعيد مفتوح بين واشنطن وطهران، ما يجعل كافة السيناريوهات قائمة بما فيها الحرب.

ويرصد الفيديو رائحة بارود الحرب "الأمريكية ـ الإيرانية".

- مايو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع إيران وفرضت عقوبات مشددة.

- 15 أبريل 2019 أدرجت أمريكا الحرس الثورى الإيرانى على قوائم الإرهاب.

- فى المقابل هددت إيران باستهداف القوات الأمريكية الموجودة بالمنطقة.

- أعلنت أمريكا إلغاء إعفاءات تصدير النفط الإيرانى وفرضت عقوبات على الحديد.

- قائد القوات البحرية فى الحرس الثورى هدد بإغلاق هرمز.

- إيران قررت خفض التزاماتها فى الاتفاق النووى وأمهلت الأوروبيين 60 يوما.

- مع تصعيد التوتر، عززت الولايات المتحدة حضورها العسكرى بالشرق الأوسط.

- أرسلت‪ أمريكا حاملة الطائرات "‪USS أبراهام لينكولن" وقاذفات بى-52

- نشر منظومة باتريوت والبارجة الحربية "يو إس إسأرلينجتون".

- الحرس الثورى هدد باستهداف مصالح وحاملة الطائرات الأمريكية بالشرق الأوسط.

- ترامب‪ حذر إيران من الإقدام على أى خطوة تصعيدية‪ وأكد استعداده للرد.