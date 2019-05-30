سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

الخميس، 30 مايو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة "طهران ـ واشنطن"
إعداد : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

تصعيد مفتوح بين واشنطن وطهران، ما يجعل كافة السيناريوهات قائمة بما فيها الحرب.

ويرصد الفيديو رائحة بارود الحرب "الأمريكية ـ الإيرانية".

-         مايو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع إيران وفرضت عقوبات مشددة.

-         15 أبريل 2019 أدرجت أمريكا الحرس الثورى الإيرانى على قوائم الإرهاب.

-         فى المقابل هددت إيران باستهداف القوات الأمريكية الموجودة بالمنطقة.

-         أعلنت أمريكا إلغاء إعفاءات تصدير النفط الإيرانى وفرضت عقوبات على الحديد.

-         قائد القوات البحرية فى الحرس الثورى هدد بإغلاق هرمز. 

-         إيران قررت خفض التزاماتها فى الاتفاق النووى وأمهلت الأوروبيين 60 يوما. 

-         مع تصعيد التوتر، عززت الولايات المتحدة حضورها العسكرى بالشرق الأوسط.

-         أرسلت‪ أمريكا حاملة الطائرات "‪USS أبراهام لينكولن" وقاذفات بى-52 

-         نشر منظومة باتريوت والبارجة الحربية "يو إس إسأرلينجتون".

-         الحرس الثورى هدد باستهداف مصالح وحاملة الطائرات الأمريكية بالشرق الأوسط.

-         ترامب‪ حذر إيران من الإقدام على أى خطوة تصعيدية‪  وأكد استعداده للرد.

 


إضافة تعليق

امريكا

ايران

الحرب الامريكية الايرانية

سيناريوهات الحرب بين امريكا وايران

اليوم السابع بلس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة