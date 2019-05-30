شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

تصعيد مفتوح بين واشنطن وطهران، ما يجعل كافة السيناريوهات قائمة بما فيها الحرب.
ويرصد الفيديو رائحة بارود الحرب "الأمريكية ـ الإيرانية".
- مايو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع إيران وفرضت عقوبات مشددة.
- 15 أبريل 2019 أدرجت أمريكا الحرس الثورى الإيرانى على قوائم الإرهاب.
- فى المقابل هددت إيران باستهداف القوات الأمريكية الموجودة بالمنطقة.
- أعلنت أمريكا إلغاء إعفاءات تصدير النفط الإيرانى وفرضت عقوبات على الحديد.
- قائد القوات البحرية فى الحرس الثورى هدد بإغلاق هرمز.
- إيران قررت خفض التزاماتها فى الاتفاق النووى وأمهلت الأوروبيين 60 يوما.
- مع تصعيد التوتر، عززت الولايات المتحدة حضورها العسكرى بالشرق الأوسط.
- أرسلت أمريكا حاملة الطائرات "USS أبراهام لينكولن" وقاذفات بى-52
- نشر منظومة باتريوت والبارجة الحربية "يو إس إسأرلينجتون".
- الحرس الثورى هدد باستهداف مصالح وحاملة الطائرات الأمريكية بالشرق الأوسط.
- ترامب حذر إيران من الإقدام على أى خطوة تصعيدية وأكد استعداده للرد.
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