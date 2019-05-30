سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة "تكاتك" حلوان تحت تهديد السلاح

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على 3 عاطلين، كوّنوا تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات "التوك توك" فى منطقة حلوان بالإكراه من سائقيها، بعد التعدى عليهم بأسلحة بيضاء، وحرر الأمن محضرا بالواقعة وأخطر النيابة العامة.

كان قسم شرطة حلوان قد تلقى عدة بلاغات تفيد بسرقة عدد من مركبات "التوك توك" من أصحابها بعد التعدى عليهم وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين، وهم 3 عاطلين من قاطنى المنطقة، وبضبطهم وسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة بغرض الكسب المادى، وتكوينهم تشكيلا لسرقة مركبات "التوك توك" بالإكراه وإعادة بيعها، فأُحيلوا إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.