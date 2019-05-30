سفر وعودة 1370 مصريا وليبيا و367 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1370 مصريًا وليبيًا و367 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 883 إلى الجانب الليبي، بينهم 278 مصريًا و605 ليبيًا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 487 بينهم 446 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و41 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 201 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 166 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.