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سعر الدولار اليوم الخميس 30-5-2019 والعملة تواصل تراجعها أمام الجنيه

الخميس، 30 مايو 2019 01:28 م
سعر الدولار اليوم الخميس 30-5-2019 والعملة تواصل تراجعها أمام الجنيه الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-5-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

 

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.74 جنيه للشراء.

16.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.77 جنيه للشراء.

16.87 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.77 جنيه للشراء.

16.87 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.77 جنيه للشراء.

16.87 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.74 جنيه للشراء.

16.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.77 جنيه للشراء.

16.87 جنيه للبيع.

 

 

 

 


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