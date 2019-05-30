سحورك اسلامى .. الشعرية بالحليب من باكستان ومشروب شاتوو لمحاربة العطش

كتبت إيناس البنا

يقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

السحور فى باكستان



الشعرية بالحليب



تعرف الشعرية الباكستانية برقاقتها ، وتعد جاهزة للاكل بعد انزالها في الحليب على النار مع وضع السكر، وبعد زوال الماء من الحليب تزين ببعض المكسرات، وتعد من أشهر الحلويات الباكستانية، وتعمل على إعادة الطاقة البدنية إلى جسم الصائم، لذا فهى تعد وجبة مفضلة فى السحور .



مشروب شاتوو

شراب شاتوو



يتم تجهيز الشراب قبل قدوم رمضان بفترة من الوقت، وهو خليط من عدة مكونات من الفواكه المجففة والسكر وعصير الليمون، ويمكن خلطه مع أي نوع من السوائل الأخرى مثل الماء أو الحليب ويضيف إليه معظم الناس لوز مبشور، ويمكن شربه على السحور لإمداد الجسم بالطاقة والسكريات والكالسيوم فى حال خلطه بالحليب.



القورمة

القورمة



تتكون من اللحم أو الدجاج حيث تقطع اللحوم إلى مكعبات صغيرة وتضاف مع السمن في مقلاة على نار شديدة لفترة زمنية 30 دقيقة ثم يوضع عليها الطماطم واحيانا البطاطس والفلفل الحل، ثم تعاد على النار لمدة ثلث ساعة أخرى، يوضع عليها عقب ذلك مزيج من التوابل وحبوب الكزبرة والفلفل الاسود