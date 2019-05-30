زيادة معروض السلع الغذائية وكعك العيد بمنافذ الزراعات المحمية بسعر مخفض

كتب عز النوبى

بدأت منافذ الزراعات المحمية زيادة المعروض من السلع الغذائية ، خاصة البقوليات، والخضروات، ومنتجات الألبان واللحوم الأسماك بأنواعها ، بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية، وطرح كميات كبيرة من البسكويت والكعك والبيتفور بالمنافذ الأماكن التابعة لها استعداد للعيد.

قال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تقرر زيادة المعروض من جميع السلع الغذائية بمنافذ الوزارة بخلاف طرح كميات كبيرة من البسكويت والكعك بسعر مخفض ، استعداد لعيد الفطر المبارك، وزيادة المعروض من اللحوم البلدية، والمستوردة ، الأرز، والسكر ، بخلاف طرح كميات كبيرة من الدواجن والبط والسمان، ومنتجات الألبان والخضراوات.

فيما يواصل قطاع الإنتاج ، إ زيادة المعروض من السلع الغذائية من منتجات الوزارة بمنافذها بسعر مخفض، حيث يعرض قطاع الإنتاج منتجاته وأيضا سلع لشركات أخرى بشرط بيعها للجمهور بأسعار مخفضة.