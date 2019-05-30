سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

زيادة معروض السلع الغذائية وكعك العيد بمنافذ الزراعات المحمية بسعر مخفض

الخميس، 30 مايو 2019 03:50 م
زيادة معروض السلع الغذائية وكعك العيد بمنافذ الزراعات المحمية بسعر مخفض كعك وبسكوت - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

بدأت منافذ الزراعات  المحمية  زيادة المعروض من السلع الغذائية  ، خاصة البقوليات، والخضروات، ومنتجات الألبان واللحوم الأسماك بأنواعها  ، بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية، وطرح كميات كبيرة من البسكويت والكعك والبيتفور بالمنافذ الأماكن التابعة لها استعداد للعيد.

قال المهندس أحمد فتحى، مدير عام   التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تقرر زيادة المعروض من جميع السلع الغذائية بمنافذ  الوزارة بخلاف طرح كميات كبيرة من البسكويت والكعك  بسعر مخفض ، استعداد لعيد الفطر المبارك، وزيادة المعروض من اللحوم  البلدية، والمستوردة ، الأرز، والسكر ، بخلاف طرح كميات كبيرة من الدواجن والبط والسمان، ومنتجات الألبان والخضراوات.

فيما يواصل  قطاع الإنتاج ، إ زيادة المعروض من  السلع الغذائية من منتجات الوزارة بمنافذها بسعر مخفض، حيث يعرض  قطاع الإنتاج منتجاته وأيضا سلع لشركات أخرى بشرط بيعها للجمهور بأسعار مخفضة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المجمعات الاستهلاكية تطرح كعك العيد بأسعار تبدأ من 50 لـ 90 جنيه

حملات مكثفة على مصانع ومنافذ بيع كعك العيد بالدقهلية مع اقتراب عيد الفطر

استعدادا للعيد.. زيادة أسطوانات البوتاجاز ومفتش تموينى بكل مستودع.. تعديل مواعيد إنتاج الخبز.. توفير جميع السلع الغذائية.. طرح كعك وبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%.. وغرفة عمليات تحسبا للأزمات

منافذ الزراعات المحمية

السلع الغذائية

أسعار اللحوم

أسعار الخضروات

اللحوم المستوردة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة