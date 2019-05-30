روسيا: السلوك الأمريكى فى العالم يتجاوز كل الحدود

وكالات الأنباء

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، ردا على تصريح المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران برايان هوك، الذى هدد به طهران، إن سلوك الولايات المتحدة فى العالم يتجاوز كل الحدود، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة "إن السلوك العدوانى للولايات المتحدة فى العالم يتجاوز كل الحدود التى يمكن تخيلها. منطقة تلو الأخرى ودولة تلو الأخرى وشعب تلو الآخر يعانى من هذا…".

يشار إلى أن المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران، برايان هوك، صرح اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترد بالقوة العسكرية إذا هاجمت إيران المصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن تتجه لفرض عقوبات على الآلية الأوروبية المقترحة للتعاملات المالية مع إيران لتفادى العقوبات الأمريكية.

هذا وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيرانى وتواصل زيادة الضغط عليها.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بى — 52)، وصواريخ باتريوت، فى استعراض للقوة فى مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكان إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية فى المنطقة.