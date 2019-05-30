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رفض توريد 1879 طن قمح بسبب ارتفاع نسبة الشوائب

الخميس، 30 مايو 2019 03:00 ص
رفض توريد 1879 طن قمح بسبب ارتفاع نسبة الشوائب قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تواصل الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وكشف تقرير عن توريد القمح المحلى، انتظام معدلات التوريد من المزارعين ﻭأنه تم رفض كميات تقرب من 1879 طنًا حتى أمس  بسبب أنها أقماح قديمة من العام الماضى وكذلك وجود نسبة شوائب كبيرة، ﻭأنه يجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد، مع حظر أن يكون أمين الموقع التخزينى ومندوب الأمن مسئولين عن أكثر من موقع تخزينى.


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رفض قمح محلى بسبب الشرائب

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