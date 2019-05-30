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رئيس وزراء ماليزيا يقترح عملة موحدة فى التجارة لدول شرق آسيا

الخميس، 30 مايو 2019 02:51 م
رئيس وزراء ماليزيا يقترح عملة موحدة فى التجارة لدول شرق آسيا مهاتير محمد
كتب محمد تهامى زكى
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اقترح مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، فكرة تصميم عملة تجارة موحدة لمنطقة شرق آسيا على أن تكون مربوطة بالذهب، واصفا تداول العملات الحالى فى المنطقة بأنه قائم على التلاعب.

 

وقال مهاتير، خلال مؤتمر فى العاصمة اليابانية طوكيو، إن العملة المقترحة يمكن استخدامها فى تسوية الواردات والصادرات لكن ليس فى التعاملات المحلية.

 

وتابع مهاتير: "فى الشرق الأقصى إذا أردتم التقارب، فيجب أن نبدأ بعملة تجارة موحدة، لا تُستخدم محليا بل بغرض تسوية التجارة، العملة التى نقترحها يجب أن تكون مربوطة بالذهب لأنه أكثر استقرارا، مضيفا إن نظام الصرف الأجنبى الحالى يسمح بتأثر العملات بالعوامل الخارجية وتعرضها للتلاعب.

 


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