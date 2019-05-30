رئيس مياه القليوبية يكرم العامل المثالى وحفظة القرآن الكريم

كتب أحمد حسن

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، احتفالية للعاملين المثاليين وحفظة القرآن الكريم من أبنائها، وذلك كوسيلة للتحفيز على العمل وزيادة الإنتاج والتطوير.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم اختيار العامل المثالي بكل قطاع طبقا لمعايير وأسس محددة مثل الانضباط والالتزام فى العمل والإنتاجية عن طريق لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.

وكرم رئيس شركة المياه بالقليوبية، عدد من العاملين المثاليين على مستوى أفرع الشركة والقطاعات وعدد 33 من حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي أقامتها الشركة للعاملين من أبنائها فى حفظ ربع ونصف القران الكريم وثلاث أرباع القران والقرآن الكريم كاملاً، واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، احتفالا بهذه المناسبة المباركة.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد أنه تم اختيار العامل المثالي بكل قطاع طبقا لمعايير وأسس محددة مثل الانضباط والالتزام فى العمل والإنتاجية عن طريق لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.

وأوضح أن هذه الاحتفالية تأتي لترسيخ تقليداً سنوياً ولفتة تقديرية من الشركة لحفظة القرآن الكريم ولتحقيق التواصل الحضارى والفكرى والثقافى بعيدًا عن التشدد.

رئيس شركة مياه القليوبية يكرم العامل المثالى بالشركة

رئيس شركة مياه القليوبية يكرم العامل المثالى بالشركة

رئيس شركة مياه القليوبية يكرم العامل المثالى بالشركة